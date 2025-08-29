Смерть Родиона Щедрина стала трагедией для российской культуры

Родион Щедрин, которого не стало в возрасте 92 лет, был уникальным композитором и исключительным человеком. Об этом заявил заслуженный артист России дирижер Феликс Коробов в беседе с 360.ru.

«Я был знаком с ним больше 20 лет. Его уход — большая беда и трагедия для нашей культуры. Родион Константинович был феноменальным человеком. Спасибо, что он был. Спасибо, что оставил невероятное наследие. Но пока только боль от этого известия», — сказал Коробов.

Ранее соболезнования по поводу смерти Щедрина выразили в Большом и Мариинском театрах. Композитора назвали олицетворением целой эпохи в мировой музыкальной культуре.