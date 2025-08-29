Умер композитор Родион Щедрин

Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира», — заявили в учреждении.

В театре назвали случившееся большой трагедией и невосполнимой потерей для всего культурного мира. Также соболезнования выразили в Мариинском театре.

Щедрин — всемирно признанный классик музыкального искусства, лауреат многочисленных международных, советских и российских наград, создатель более 80 произведений, включая балеты «Анна Каренина», «Кармен-сюита», «Конек-Горбунок» и оперы «Очарованный странник», «Боярыня Морозова» и «Мертвые души».