Товарный знак «Би-2» освободился в России

Группа «Би-2» отказалась от юридической защиты своего названия в России

Уехавшая из России группа «Би-2» отказалась от своего названия и фирменного логотипа, под которым выпускала свои альбомы и мерч, а также печатала на афишах. Теперь этот товарный знак полностью свободен. Внимание на запись в Росреестре обратили авторы Telegram-канала Mash .

Изначально права на торговый знак принадлежали ООО «Группа Би-2», основными владельцами которой выступали лидеры коллектива Александр Уман (Шура Би-2)* и Игорь Бортник (Лева Би-2)*.

Перед тем как уехать из России, они передали все права на бренд Марии Крутовой. По данным Mash, также она известна под фамилией Вьюгина и работала пиарщицей коллектива.

В конце февраля этого года, когда музыканты уже освободились из миграционной тюрьмы в Таиланде, Крутова — Вьюгина подала заявку на досрочное прекращение юридической охраны торгового знака.

Изменения в Госреестр внесли 22 марта. По какой причине сотрудница коллектива это сделала неизвестно. Но изначально права на товарный знак сохранялись за группой до 18 февраля 2031 года.

В начале июля солист группы «Би-2» Егор Бортник* признался, что несколько лет злоупотреблял алкоголем и сидел на наркотиках. По его словам, впервые запрещенные вещества он попробовал с подачи продюсера группы «Сплин» Александра Пономарева.

Артист добавил, что в какой-то момент он понял, что нужно переходить на трезвый образ жизни и уже 10 лет не употребляет спиртного.

*Признан в России иностранным агентом.