Торжествующая Джоли вышла на красную дорожку после отказа дочери носить фамилию отца

Голливудская актриса Анджелина Джоли и ее 15-летняя дочь посетили премьерный показ мюзикла Reefer Madness The Musical в Лос-Анджелесе. Видео опубликовал Daily Mail .

Журналисты заметили, что артистка выглядела торжествующей на красной дорожке после того, как ее другая дочь Шайло после наступления совершеннолетия решила отказаться от фамилии отца — актера Брэда Питта.

Актриса и 15-летняя девочка выбрали для мероприятия брючные костюмы черного цвета. Джоли надела пиджак поверх белой блузки с принтом в виде галстука, а также солнцезащитные очки. Дочь позировала перед фотографами в черном жилете и голубой рубашке. Длинные волосы у матери и дочки уложены практически одинаково.

Ранее Анджелина Джоли спровоцировала слухи о новом романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем. Папарацци засняли актеров в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине, когда те ужинали.