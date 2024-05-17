Анджелину Джоли заподозрили в романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 17:57 Анджелину Джоли заподозрили в романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем Bild: Анджелину Джоли заподозрили в романе с немецким актером Аугустом Дилем IMAGO / Ralf Mueller / Global Look Press

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Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в компании немецкого артиста, а также звезды российского фильма «Мастер и Маргарита» Аугуста Диля. Пару заподозрили в романе, сообщил сайт The Bild.

По данным издания, Джоли и Диля застали в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине за ужином. После трапезы актеры пошли гулять по столичным улицам.

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Журналисты напомнили, что знакомство Джоли и Диля произошло в 2008 году на съемочной площадке фильма режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

Тогда немецкий актер исполнил роль офицера СС. Джоли, будучи замужем за актером Брэдом Питтом, сыгравшего лейтенанта Альдо Рейна, приезжала навестить супруга.

Спустя два года Джоли и Диль сыграли семейную пару в киноленте «Солт». Кроме дружбы, актеров объединяет общий интерес к творчеству поэта Райнера Марии Рильк.

Осенью 2016 года Джоли разорвала отношения с Питтом. Развод с супругом принес актрисе 100 миллионов долларов.