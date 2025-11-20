Певец Шаляпин пожаловался на использующих его имя мошенников

Мошенники взяли на вооружение фотографии и имя певца и шоумена Прохора Шаляпина. Об этом артист сообщил в Telegram-канале и призвал подписчиков не переходить по ссылкам, которые они получают.

Артист пояснил, что в последнее время появилось много фейковых страниц, где используют его личные фотографии и анкетные данные.

Шаляпин добавил, что постоянно блокирует мошенников, но на месте одного аккаунта появляются новые, которые призывают поклонников певца перейти по ссылке, чтобы выиграть призы.

«Не проходите по ссылкам, ничего никому не переводите. Никаких розыгрышей я не провожу», — обратился к подписчикам артист.

В конце октября Прохор Шаляпин, прославившийся отношениями с пожилыми женщинами, внезапно признался в любви стендап-комику Олесе Иванченко, которая моложе него на 12 лет. Артист заявил, что готов терпеть капризы молодой девушки, и подчеркнул, что у них могли бы появиться прекрасные дети. Подойти к своей пассии Шаляпин не захотел, пояснив, что слишком стар для Иванченко.