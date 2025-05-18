Топалов рассказал, как Тодоренко ушла от него в начале отношений из-за алкоголя

Ведущая Регина Тодоренко в начале отношений с певцом Владом Топаловым рассталась с ним из-за пьянства. Об этом артист рассказал на подкасте «Про это» .

Он признался, что тогда не мог себя контролировать и слишком много пил. После очередной вечеринки Тодоренко не выдержала и ушла от возлюбленного. Топалов проснулся в пустой квартире и пытался дозвониться до второй половинки, но та бросала трубку.

«Я несколько дней буквально вымаливал прощения», — рассказал он.

Когда певец сумел встретиться с Тодоренко, она заявила: «Это просто не мое». В итоге Топалов бросил пить на полтора года, и возлюбленная дала ему второй шанс.

Ранее певец сообщил, что не стесняется выяснять отношения с супругой прямо при детях. Он отметил, что важно оставаться собой и не скрывать от сыновей конфликты в семье.