Топалов до обморока напугал Тодоренко составленным завещанием

Певец Влад Топалов составил завещание, сильно напугав супругу Регину Тодоренко. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.

По ее словам, два года назад Топалов подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание.

«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», — поделилась Тодоренко о реакции на слова мужа.

Она пояснила, что потом у них с певцом случился долгий разговор. Артист объяснил жене, что составил завещание в интересах детей. Он хочет достойно воспитать сыновей и передать им то, что они имеют, рассказала Тодоренко.

Недавно Топалов уже поднимал тему своей смерти. В эфире одного из шоу он заявил, что хочет еще одного ребенка. По словам артиста, многодетная семья поможет Тодоренко пережить его кончину.

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