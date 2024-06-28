Топалов до обморока напугал Тодоренко составленным завещанием
Телеведущая Тодоренко сообщила, что певец Топалов составил завещание на сыновей
Певец Влад Топалов составил завещание, сильно напугав супругу Регину Тодоренко. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в социальной сети Instagram*.
По ее словам, два года назад Топалов подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание.
«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», — поделилась Тодоренко о реакции на слова мужа.
Она пояснила, что потом у них с певцом случился долгий разговор. Артист объяснил жене, что составил завещание в интересах детей. Он хочет достойно воспитать сыновей и передать им то, что они имеют, рассказала Тодоренко.
Недавно Топалов уже поднимал тему своей смерти. В эфире одного из шоу он заявил, что хочет еще одного ребенка. По словам артиста, многодетная семья поможет Тодоренко пережить его кончину.
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