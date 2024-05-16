«Опора маме в случае моей смерти». Топалов захотел стать отцом в третий раз | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 18:17 «Опора маме в случае моей смерти». Топалов захотел стать отцом в третий раз Певец Топалов признался, что попросил телеведущую Тодоренко родить третьего сына Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Влад Топалов задумался о пополнении семьи. На шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ-3 он заявил, что просит свою супругу Регину Тодоренко родить третьего сына.

«Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий», — сказал он.

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Топалов объяснил, что многодетная семья поможет Тодоренко пережить его смерть. По его словам, супруге будет на кого опереться.

«Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь», — заключил артист.

Недавно Тодоренко поделилась успехами в похудении. Она разместила на своей странице в социальных сетях видео с танцами в нижнем белье.