Том Круз залез на крышу кинотеатра в Лондоне, чтобы прорекламировать фильм

Deadline: Том Круз залез на крышу кинотеатра в Лондоне для рекламы фильма

Актер Том Круз залез на крышу кинотеатра BFI Imax в Лондоне, чтобы прорекламировать фильм «Миссия: невыполнима: Последняя расплата». Об этом сообщило издание Deadline .

Актер стоял на краю здания в черном смокинге. На окнах разместили постер с фильмом. Такой ход стал частью промокампании. Премьера состоится 23 мая.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на перформанс артиста. Тома Круза фотографировали и придумывали шутки про него.

Изначально сценаристы планировали выпустить фильм в 2022 году, но релиз постоянно приходилось откладывать. Сначала из-за пандемии, потом из-за забастовок артистов в США.

Ранее бизнесвумен Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе появились на публике вместе. Они посетили 70-й церемонию вручения премии Давида Ди Донателло в Риме. До этого, в марте, СМИ сообщили, что артист собирается сделать предложение возлюбленной.