Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вместе вышли на публику

Бизнесвумен и инфлюенсер Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе впервые вышли на публику вместе. Об этом сообщил журнал Harper’s Bazaar .

Пара вместе посетила 70-й церемонию вручения премии Давида Ди Донателло в Риме. Дженнер была в платье-комбинации с открытыми плечами и глубоким декольте. Волосы ей уложили в аккуратный низкий пучок. Шаламе позировал в черном бархатном костюме.

В марте издание The Sun сообщило, что Тимоти Шаламе решил сделать Кайли Дженнер предложение. В течение нескольких недель он советовался с близкими по поводу выбора кольца.

Голливудский актер искал ювелира в Париже и Нью-Йорке, однако в результате предпочел французского дизайнера. Шаламе купил кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

В марте, напомнил RT, Тимоти Шаламе стал одним из номинантов «Оскара» как лучший актер.