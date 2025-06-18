Том Круз получит почетный «Оскар»

Почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа (Governors Awards) вручат американскому актеру и продюсеру Тому Крузу. Об этом сообщили на официальном сайте Американской академии кинематографических искусств.

«Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному искусству и сообществу каскадеров вдохновила нас всех. <…> Круз, один из самых узнаваемых и высокооплачиваемых актеров всех времен, был убежденным сторонником театрального искусства и помог индустрии пережить непростое время во время пандемии COVID-19», — рассказали представители академии.

Совет управляющих премии отметил выдающиеся работы знаменитости, в числе которых номинированные на «Оскар» фильмы «Рожденный четвертого июля», «Джерри Магуайер», «Магнолия» и «Лучший стрелок: Маверик».

Награду также получат актриса и хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Кроме того, певицу и актрису Долли Партон наградят премией имени Джина Хершолта за заслуги в области гуманитарной деятельности.

Церемония вручения состоится 16 ноября в центре Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что на премии «Оскар» появится новая номинация. Жюри начнет вручать награды за достижения в области дизайна трюков с 2028 года.