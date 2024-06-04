Том Круз попытался влезть в машину премьера Британии

Актер Том Круз после приземления на вертолетной площадке в Лондоне по ошибке попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Кадры неловкого момента опубликовало издание The Sun .

Курьезная ситуация произошла 30 мая. На опубликованных кадрах видно, как актер вплотную подошел к задней двери автомобиля Audi, после чего развернулся и проследовал до стоявшего по соседству Mercedes. Круз не смутился из-за своей ошибки, а продолжил улыбаться и приветствовать присутствовавших на месте поклонников.

Ранее актера заподозрили в липосакции. Пользователи Сети обратили внимание на дряблый живот артиста. Пластический хирург Дэвид Хилл предположил, что Круз решился на операцию.