Том Харди сделает перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем

Британский актер Том Харди сделает перерыв в актерской карьере после того, как завершит съемки в сериале «Гангстерленд». Об этом сообщила газета The Sun .

По словам 48-летнего актера, тяжелые съемки «разорвали его на клочки». Он страдает от проблем с коленями и позвоночной грыжи. Кроме того, источники сообщают, что Харди конфликтует с партнершей по съемочной площадке Хелен Миррен, хотя сама она это отрицает.

Сериал, снятый Гаем Ричи, повествует о противостоянии двух криминальных кланов. Харди играет человека, решающего проблемы одного из них.

Ранее актер Алек Болдуин признался, что больше не хочет работать после того, как на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил из реквизитного пистолета оператора и ранил режиссера.