Только через 10 лет. В Госдуме захотели установить временные рамки для снятия статуса иноагента

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов раскритиковал призыв активистов исключить Моргенштерна* из реестра иноагентов. В беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой он отметил, что депутаты после 9 мая рассмотрят законопроект, запрещающий снимать такой статус, если не прошло 10 лет с момента его наложения.

Парламентарий отметил, что сейчас Госдума находится в отпуске, но сразу после 9 мая депутаты вернутся к работе. И вот тогда они внесут поправку в действующее законодательство, чтобы статус иноагента невозможно было снять ранее 10 лет с момента его наложения.

Собеседник 360.ru добавил, что при этом имеются и другие варианты для исключения из реестра — это либо судебное решение, либо указ главы государства о помиловании. Другими словами, рэпер должен будет пойти в суд и там доказать, что его ошибочно включили в реестр иноагентов или «каким-то иным образом он искупил» свою вину.

«Например, он сейчас отправится на СВО и в одиночку или в составе своей гоп-команды возьмет Киев. А может быть и Львов, а может быть и дальше пойдет. Вот тогда статус иноагента с него можно снимать», — подчеркнул депутат.

Свинцов убежден, что никакие административные органы, а также Минюст, Роскомнадзор или прокуратура не должны решать такие вопросы.

«Вот тогда все эти общественные организации просто будут бесполезны, и их плач тоже будет не услышан», — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Моргенштерн* хочет вернуться в Россию, чтобы снова начать зарабатывать, причем даже не скрывает этого.

*Признан иноагентом в России.