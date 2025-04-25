«Нельзя вестись на эту удочку». Милонов усомнился в искренности «исправления» Моргенштерна

Общественники из движения «Зов народа» предложили снять с рэпера Алишера Моргенштерна* статус иноагента. Артист изменился в положительную сторону: свел «дьявольские» тату, помогает детям и заявляет о тоске по России. Однако депутат ГД Виталий Милонов не согласился с мнением активистов. В беседе с 360.ru он заявил, что музыкант соскучился не по родной стране, а по деньгам, которые он в ней получал.

По его словам, Моргенштерн* даже не скрывает, что вынужден скорректировать свою позицию, ведь ему нужно начать снова зарабатывать в России.

«То, что он сейчас делает, не какие-то искренние вещи. Это просто решение коммерческих вопросов. Нельзя же вестись настолько наивно на эту удочку и полагать, что человек вдруг из того уродства, которое он представлял, стал нормальным. <…> Он тоскует по гонорарам, которые получал», — сказал депутат.

Ранее Моргенштерн* свел «демонические» тату со лба — шестиконечную звезду и три шестерки. Артист опубликовал ролик с сеанса у тату-мастера в соцсетях и отметил, что начнет все «с чистого лица».

*признан иноагентом.