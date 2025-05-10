Невестка Дэвида и Виктории Бекхэм назвала их токсичными и самовлюбленными

Супруга Бруклина Бекхэма Никола Пельтц назвала родителей мужа токсичными и самовлюбленными. По словам 30-летней девушки, Виктория и Дэвид Бекхэм ругают своего 26-летнего сына. Об этом написало издание TMZ .

Пельтц пожаловалась, что отец может кричать на сына в течение часа по телефону.

Никола и Бруклин несколько раз пытались обсудить и наладить отношения с родственниками, но безуспешно. Дэвид и Виктория отказываются разговаривать с невесткой.

«Никола всегда отстаивает интересы Бруклина», — указал источник.

Девушка стала его первой романтической партнершей, которая заняла твердую позицию.

Ранее пара проигнорировала юбилей бывшей звезды футбола. О конфликтах в семье стало известно сразу после свадьбы Бекхэма-младшего и дочери миллиардера Нельсона Пельтца в 2020 году. Недомолвки долго опровергали.

В апреле Виктория Бекхэм отпраздновала 51-летие на яхте в кругу семьи.