«Тогда мне ее искренне жаль»: Симоньян предположила, что у Пугачевой деменция

Недавние высказывания певицы Аллы Пугачевой могут быть вызваны развивающейся деменцией. Такую версию высказала в эфире НТВ главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян.

Ранее артистка в интервью назвала террориста Джохара Дудаева, уничтоженного в 1996 году, порядочным и интеллигентным человеком и сожалела, что не смогла его спасти.

«Мне кажется, ее может оправдывать только одно, и тогда мне ее искренне жаль. Может, у нее деменция все-таки? Лет-то уже сколько?» — заявила Симоньян.

Она сравнила Пугачеву с Брюсом Уиллисом и призвала окружение певицы не давать той делать публичных заявлений.

Ранее бизнесмен Андрей Матус заявил, что поддержка Дудаева полностью разрушила репутацию Пугачевой, теперь она никому не нужна ни в России, ни в Израиле.