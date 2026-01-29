«Публичное самоубийство». Раскрыта фраза, погубившая статус Пугачевой

Певица Алла Пугачева полностью разрушила свой образ после высказываний в одном из интервью, где она публично поддержала террориста Джохара Дудаева. Такое мнение высказал бизнесмен Андрей Матус в интервью RT .

Предприниматель назвал эти слова поворотным моментом и связал с ними потерю интереса к певице со стороны аудитории.

Матус заявил, что до этого россияне еще сохраняли интерес к Пугачевой, однако после резонансного разговора ситуация кардинально изменилась. По его оценке, артистку перестали ждать не только в России, но и в Израиле.

«Кому нужна Пугачева, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Мне кажется, Пугачева, не столько политически, а среди людей, своей аудитории, совершила публичное самоубийство себя как человека», — сказал Матус.

Ранее бизнесмен назвал покровителя сбежавших из России звезд. Он предположил, что бывший акционер ЮКОСа, миллиардер Леонид Невзлин* оказывал финансовую поддержку Алле Пугачевой, Максиму Галкину* и другим звездам-релокантам после их отъезда в Израиль.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.