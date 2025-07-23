«Тогда я буду счастлив». Блогер Дмитрий Ларин захотел отказаться от российского паспорта
Блогер Дмитрий Ларин захотел отказаться от российского паспорта
Блогер Дмитрий Ларин, живущий за границей, сообщил, что хочет отказаться от российского гражданства. Об этом он заявил в интервью проекту «Книжный чел» на YouTube.
«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин.
Он уточнил, что не планирует возвращаться в Россию и живет за рубежом уже четыре года. По его словам, в первый год после отъезда он еще допускал возможность возвращения, но со временем передумал.
«Вопрос для меня давным-давно закрыт, без вариантов», — подчеркнул он.
Ларин объяснил свое решение политическими причинами и добавил, что не видит смысла возвращаться в страну.
Ранее уехавший в Сербию блогер Юрий Хованский не исключил, что откажется от российского гражданства.