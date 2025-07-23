«Тогда я буду счастлив». Блогер Дмитрий Ларин захотел отказаться от российского паспорта

Блогер Дмитрий Ларин, живущий за границей, сообщил, что хочет отказаться от российского гражданства. Об этом он заявил в интервью проекту «Книжный чел» на YouTube .

«Когда я смогу отказаться от российского паспорта, тогда я буду счастлив», — сказал Ларин.

Он уточнил, что не планирует возвращаться в Россию и живет за рубежом уже четыре года. По его словам, в первый год после отъезда он еще допускал возможность возвращения, но со временем передумал.

«Вопрос для меня давным-давно закрыт, без вариантов», — подчеркнул он.

Ларин объяснил свое решение политическими причинами и добавил, что не видит смысла возвращаться в страну.

Ранее уехавший в Сербию блогер Юрий Хованский не исключил, что откажется от российского гражданства.