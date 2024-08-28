ТНТ снимет сериал о приключениях Байдена в России

На ТНТ покажут сериал «Гудбай», по сюжету которого президент США Джо Байден инкогнито отправился в Россию. Главную роль в нем сыграл актер Дмитрий Дюжев, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе телеканала.

«Телеканал ТНТ и кинокомпания „1-2-3 Production“ объявили о начале съемок комедийного сериала „Гудбай“ о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность. Роль американского лидера досталась Дмитрию Дюжеву», — отметили в сообщении.

По сюжету Байден лично решил разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он улетает в Россию и в первый же день теряет документы. На помощь ему приходит новый друг.

В итоге Байдену придется жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы попытаться вернуться в Америку. В это время агенты ЦРУ увезли в США очень похожего на американского лидера российского пенсионера Иваныча.

Ранее стало известно, что режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников работает над многосерийной лентой «Москва слезам не верит».