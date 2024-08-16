Режиссер «Слова пацана» переснимет фильм «Москва слезам не верит»

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников начал работу над сериалом «Москва слезам не верит». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» .

По данным издания, режиссер снимет многосерийную ленту, которая станет переосмыслением фильма 1979 года, получившего американскую премию «Оскар».

«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности — замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как Москва похорошела», — сказал он.

Крыжовников выступает в сериале не только режиссером, а также сценаристом и продюсером. Проект получил название в виде аббревиатуры — МСНВ. По его мнению, на сегодняшний день Москва является центром кинематографии.

Ранее стало известно, что актер Дмитрий Нагиев вернется на телеэкраны после долгого отсутствия. Канал НТВ анонсировал премьеру нового детективного сериала «Злые люди» с его участием.