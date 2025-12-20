Тимур Родригез проиграл суд о сокращении алиментов и месте жительства детей

Пресненский районный суд Москвы отказал шоумену Тимуру Родригезу в сокращении суммы алиментов на сыновей. Дети остались с матерью и прежними выплатами. Об итогах рассмотрения иска сообщила пресс-служба судебного органа.

«Решением Пресненского районного суда города Москвы от 16 декабря 2025 года в удовлетворении иска Тимура Керимова к Анне Девочкиной об изменении условий соглашения об уплате алиментов, определении места жительства детей, порядке общения и воспитания детей отказано», — заявили представители суда.

Шоумен развелся с женой после 16 лет брака из-за романа с актрисой Екатериной Кабак. Бывшие супруги заключили соглашение, по которому он выплачивал по два миллиона рублей в месяц, из которых 1,5 миллиона — на содержание детей, сообщил журнал Hello! .

Из-за проблем с деньгами Родригез просил уменьшить общую сумму до 500 тысяч рублей либо, раз эти деньги не покроют траты на проживание в Испании, вернуть сыновей в Россию. Судья отказала, так как дети адаптировались в другой стране и привыкли к нынешнему уровню жизни.

Ранее Девочкина рассказала, что Родригез регулярно изменял. Справиться с переживаниями ей помогли психотерапия и путешествия.