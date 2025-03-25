Тимоти Шаламе показал купленную на аукционе куртку Боба Дилана

После премьеры фильма «Никому не известный» франко-американский актер Тимоти Шаламе так и не вышел из образа своего героя. Он показался в куртке Боба Дилана, купленной на аукционе за 25,4 тысячи долларов (2,1 миллиона рублей), сообщил журнал Vogue .

Актер опубликовал в соцсетях фотографию с благодарностью работавшей с ним команде. Но внимание журналистов привлекли не шутки Шаламе, а внешний вид. Он надел украшенную вручную джинсовую куртку Levi’s с бархатными, кружевными и текстильными заплатками, которую персонаж Дилана носил в одной из ключевых сцен фильма «Огненные сердца» 1987 года.

В январе вещи знаменитости ушли с молотка на аукционе Julien’s. Лот № 55 достался анонимному покупателю, которым, судя по всему, стал Шаламе. Под куртку он надел футболку Дилана с надписью «В любой день меня освободят».

В 2024 году вышел фильм «Никому не известный» (A Complete Unknown), в котором Шаламе сыграл Дилана. На протяжении пресс-тура картины актер часто наряжался, как его герой — носил шарф, выбирал флуоресцентный зеленый цвет и перекрашивался в блондина.