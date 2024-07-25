Фанаты высоко оценили вокал актера Шаламе в фильме о музыканте Бобе Дилане

Американский актер Тимоти Шаламе исполнил главную роль в биографическом фильме «Совершенный незнакомец» о музыканте Бобе Дилане. Фанаты высоко оценили талант артиста после просмотра тизера, сообщил Peopletalk .

Речь идет не только об актерских, но и вокальных способностях. В трейлере байопика Шаламе исполнил один из хитов легенды.

«Тимоти Шаламе звучит так невероятно, как Боб Дилан в фильме „Полное неизвестное!“» — отметил один из зрителей.

Многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что артист достоин получить премию «Оскар», добавил сайт therussiannews.ru.