Фанаты высоко оценили вокал актера Шаламе в фильме о музыканте Бобе Дилане

Американский актер Тимоти Шаламе исполнил главную роль в биографическом фильме «Совершенный незнакомец» о музыканте Бобе Дилане. Фанаты высоко оценили талант артиста после просмотра тизера, сообщил Peopletalk.

Речь идет не только об актерских, но и вокальных способностях. В трейлере байопика Шаламе исполнил один из хитов легенды.

«Тимоти Шаламе звучит так невероятно, как Боб Дилан в фильме „Полное неизвестное!“» — отметил один из зрителей.

Многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что артист достоин получить премию «Оскар», добавил сайт therussiannews.ru.

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