Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку электровелосипеда в неположенном месте

Актера Тимоти Шаламе оштрафовали на 65 фунтов (чуть более восьми тысяч рублей) за то, что он приехал на премьеру фильма «Совершенный незнакомец» о Бобе Дилане в Лондоне на электровелосипеде и припарковал его на красную дорожку. Об этом сообщила газета The Guardian .

Шаламе объяснил, что приехал на электровелосипеде из соображений экологии и чтобы не попасть в пробки. Актер назвал свою акцию неплохой рекламой и считает «ужасным», что его оштрафовали.

Однако журналисты задались вопросом, откуда взялась такая сумма штрафа — прокатная компания удерживает за нарушения не более 20 фунтов, а в лондонском муниципалитете заявили, что не выписывали Шаламе квитанцию.

Актер сыграл в фильме главную роль. Фанаты, посмотрев тизер, высоко оценили его работу, в том числе вокал, и сошлись во мнении, что эта картина достойна «Оскара».