Тимати опубликовал фото с прогулки с младшей дочкой

Российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал на своей странице в Instagram* фотографию с младшей дочкой Эммой во время прогулки. На кадрах видно, как артист в красной футболке удерживает ребенка, прижимая к груди.

Снимок артист сопроводил подписью «Эмма Тимуровна».

Мать девочки — модель Валентина Иванова — также опубликовала снимок, на котором Тимати нежно держит дочь на руках. Публикации появились с разницей в несколько часов.

Валентина Иванова родила дочь в августе этого года. На родах присутствовала мать артиста Симона, которая перерезала пуповину новой внучке. Такое необычное поведение привело к критике среди поклонников артиста.

Возлюбленная Тимати вступилась за Симону. Иванова заявила, что у нее самая лучшая свекровь в мире, которая обожает детей и внуков. Она подчеркнула, что мать ее молодого человека может найти общий язык со всеми.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.