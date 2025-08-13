13 августа 2025 21:29 «Великолепный век» в семье Тимати. Зачем мать рэпера перерезала пуповину внучке? Психолог Валуева объяснила, какую роль занимает мать Тимати Симона в его семье 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мать рэпера и предпринимателя Тимати Симона перерезала пуповину новорожденной внучке от Валентины Ивановой — такие фото появились в сети на днях. Интернет-пользователи успели захейтить женщину: одни назвали ее Валиде-султан, как властную героиню турецкого сериала «Великолепный век», другие заговорили о нарушении личных границ в звездной семье. Что происходит на самом деле по мнению психологов, какими должны быть отношения между невесткой и свекровью, взрослыми детьми и родителями и как понять, что что-то идет не так — в материале 360.ru.

Что не так в семье Тимати Ситуация с пережатием пуповины матерью рэпера двоякая, заявила в беседе с 360.ru психолог-гипнотерапевт, эксперт в работе с подсознанием Анастасия Валуева. В некоторых культурах есть традиция, когда ряд преференций есть у старшей в семье женщины. Кроме того, пережатие пуповины бабушкой может быть внутрисемейной договоренностью. Как к этому отнеслись Тимати и Валентина Иванова, неизвестно. Можно судить лишь по фото, где невестка после родов улыбается и обнимается со свекровью. «Пережатие пуповины — мощный символ отделения ребенка от матери и начала его самостоятельной жизни. Перерезание бабушкой, особенно со стороны отца, символически может восприниматься как присвоение ею ребенка. И это выглядит как нарушение границ между поколениями. Здесь как раз демонстрируется ее главенствующая роль над новой семьей сына», — объяснила психолог. Поводом для беспокойства может быть и отсутствие поддержки со стороны невестки во время хейта своей свекрови. По мнению Валуевой, если бы все были абсолютно счастливы, то Иванова написала бы пост в защиту Симоны, но она этого делать не стала.

Фото: РИА «Новости»

Центральная роль в этой семье может принадлежать не родителям девочки, а бабушке. Об этом говорит фраза Симоны: «Мы продолжим жить своей жизнью и любить наших теперь уже троих детей», то есть она включила себя в число родителей. Еще один тревожный звонок — реакция на критику. «Это похоже на проявление пассивной агрессии или демонстрацию "я выше этого, но я тут главная". Здоровая реакция на необоснованный хейт — игнорирование и отстаивание своей позиции. А здесь как будто бы пришлось играть в предложенных рамках», — отметила Валуева. Действие Симоны можно считать ярким примером потенциального нарушения психологических границ между поколениями и возможных проблем с сепарацией. Это не означает, что в семье Тимати все плохо, так как нельзя судить только по одному фрагменту из жизни. Однако есть серьезный повод заподозрить дисфункциональный паттерн.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Тимати с матерью Симоной / www.globallookpress.com

«Это властная бабушка и размытые границы, потому что здоровые отношения требуют четкого понимания ролей, где родители главные, а бабушка — уважаемый и любимый член семьи, чья поддержка должна быть ненавязчивой и приниматься с благодарностью, а не как данность или руководство к действию», — отметила психолог. Нарушение границ в ситуации с пережатием пуповины возможно, если одна из сторон этого не хочет, рассказала 360.ru клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская.

«Если Валентина Иванова не испытывает никакой боли, не чувствует себя ущемленной, угнетенной, ей тепло, комфортно, хорошо, то никто ее границ не нарушил. Со стороны, конечно, этого нельзя сказать наверняка. Происходящее больше походит на нарушение социальных норм, так как интимный момент показали публике», — отметила психолог. По мнению эксперта, в семье Тимати люди самодостаточные, и они не разрушаются от подобных действий, что говорит о пройденной сепарации рэпера.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Тимати с Валентиной Ивановой / www.globallookpress.com

Признаки пройденной сепарации Валуева назвала признаки здоровой сепарации: эмоциональная автономия, когда ребенок способен регулировать свои эмоции, не зависеть от одобрения родителей;

отсутствие чувства вины за желание жить своей жизнью, не оглядываясь на мнение взрослых;

финансовая независимость;

принятие ответственности за поступки, решения, ошибки, здоровье, благополучие и жизнь в целом;

четкие личные границы, когда ребенок умеет говорить «нет» родителям, защищая личное пространство;

одновременно с этим уважение границ других, в том числе родителей;

собственная система ценностей и убеждений, возможно отличная от родительской;

Фото: Мыльные пузыри / Медиасток.рф

отдельное проживание;

родители как советчики, а не руководители — к старшим можно обращаться за житейской мудростью, но окончательное решение принимается самостоятельно;

родители уважают выбор взрослых детей;

общение на равных;

радость за успехи;

помощь в разумных пределах без навязывания, жертвенности и чувства долга. Сегодня некоторые думают, что чтобы пройти сепарацию, нужно съехать. Но это не всегда так. Иногда дети и родители не отделились друг от друга, даже если живут на расстоянии тысяч километров, рассказала Амелина-Прилепская. «В голове постоянно звучит голос мамы. Бывает так, что человек что-то делает, лишь бы не быть, как родители, а не из своего желания», — отметила психолог.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Какими должны быть здоровые отношения внутри семьи По закону иерархии у новой семьи преимущество перед старой, объяснила психолог Валуева. При этом коммуникация все равно важна. «Нужно поддерживать, не критиковать, помогать, когда просят, не вмешиваться в воспитание внуков, если они не спрашивают, строить отдельно уважительные отношения с ними без перетягивания их на свою сторону, чтобы потом использовать манипуляцию детьми», — отметила психолог. Отношения между невесткой и свекровью или зятем с тещей должны быть такими же, как и между дочерью/сыном и родителями. Кроме того, общение нужно выстраивать напрямую, решать конфликты и любые вопросы друг с другом, а не через партнера, то есть без третьих лиц и манипуляций. Нельзя сравнивать своего сына/дочь с их супругом или супругой, тем более не в пользу последнего. Следует принимать выбор своего ребенка и не вмешиваться в его пару.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Как понять, что в отношениях что-то не так Первое, что должно сигнализировать о нездоровых отношениях, — чувство вины. «Его можно испытывать перед родителями, свекровью, тещей, например за то, что из-за своей семьи им не уделяют достаточно внимания и времени. Вина может быть за мнение, отличное от их ожиданий», — объяснила психолог. Второе — чувство долга, когда дети думают, что должны соответствовать ожиданиям родителей. Например, что они обязаны помогать, проводить время с ними в ущерб своей семье. Другие признаки: Страх осуждения;

Боязнь рассказывать о планах, решениях;

Нарушение границ — приезды в гости без предупреждения, непрошеные советы о воспитании детей или ведении финансов;

Критика образа и стиля жизни;

Триангуляция, когда родители вмешиваются в конфликты между супругами;

Чувство опустошенности, тревоги и раздражения после общения с родственниками. «Иногда возникает необходимость скрывать информацию. Приходится лгать или умалчивать, чтобы избежать конфликта», — отметила Валуева.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Также негативные чувства может испытывать не сам взрослый ребенок, а его партнер. Из-за этого отношения в молодой семье ухудшаются. К таким относятся: Раздражение;

Злость;

Гнев;

Вина;

Тревога;

Беспокойство;

Беспомощность;

Чувство подвешенного состояния;

Усталость и опустошение;

Стыд. Стыд может быть как за действия и реакции родителей, так и за свои.