Тимати нецензурно отреагировал на санкции Евросоюза против него

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) признался, что его не волнует внесение в санкционный список Евросоюза, причем выразился жестко, используя нецензурное выражение. Об этом артист написал в Instagram*.

«В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС», — сказал рэпер, добавив, что ему все равно на 20-й пакет санкций.

Евросоюз ввел санкции не только против рэпера. В санкционный пакет также включили генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, боксера Федора Чудинова и других российских деятелей, а также ряд компаний.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла включение Тимати в санкционный список ЕС. Дипломат отметила, что нужные слова для оценки таких действий сможет подобрать только телеведущий Владимир Соловьев.

