Журналист и телеведущий Владимир Соловьев — единственный человек, который сможет подобрать нужные слова, чтобы оценить новые антироссийские санкции Евросоюза. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в телеграм-канале про 20-й санкционный пакет ЕС.

Дипломат прокомментировала внесение в санкционный список рэпера Тимати. В 20-й пакет ограничительных мер также попали МФТИ, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, «Газпром флот» с дочерними компаниями, а также Белорусская нефтяная компания.

«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», — иронично отметила Захарова.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о кредите Украине на 90 миллиардов евро, утвержденном Евросоюзом вместе с 20-м пакетом санкций против России. Он отметил, что европейцы наконец одобрили долгожданный транш киевскому вору.