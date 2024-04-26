Харламов и Ковальчук появились вместе на публике | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 14:23 Харламов и Ковальчук появились вместе на публике Комик Харламов и актриса Ковальчук появились вместе на фоне слухов о расставании Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук вышли в свет на фоне слухов о расставании. Они посетили премьеру фильма «Шпион на всю голову», в котором комик озвучил главного героя. О воссоединении пары сообщил портал Woman.ru.

Харламов и Ковальчук вместе позировали на ковровой дорожке. На опубликованной фотографии шоумен держит актрису за руку. На другом снимке он приобнял ее за талию.

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На вопрос журналистов об их отношениях Харламов подтвердил, что они пара. Комик также признался, что с Ковальчук их сблизила работа в проекте «Гусар».

«Таких пар много, мы не первые, кто сблизились на площадке. Она была моей внучкой. Я гусар из прошлого», — поделился шоумен.

Что было причиной расставания, пара не уточнила.

Ранее телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему Харламов мог развестись с актрисой Кристиной Асмус. По ее словам, у артистки очень сложный характер.