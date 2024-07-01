«Теперь живет у меня». Киркоров купил картины художницы из Екатеринбурга

Певец Киркоров купил коллекцию картин екатеринбургской художницы Санатиной

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров приобрел большую часть работ художницы из Екатеринбурга, создательницы арт-студии «Смотри внутрь» Дарьи Санатиной. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Моим гостем стала Даша Санатина, которая привезла удивительные работы. Когда я посещал выставку в Гостином дворе, у Даши был целый стенд. Короче, это все теперь живет у меня», — заявил артист.

По его словам, он увидел стенд с картинами на выставке в Гостином дворе и решил забрать их себе. Кроме того, Киркоров выразил благодарность художнице за возможность украсить дом ее работами, сделанными из различных элементов одежды.

Ранее Киркоров похвастался новой картиной от художника из Нижегородской области Ильи Спиченкова. По его словам, работа идеально вписалась в Театральную зону.

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