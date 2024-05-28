Киркоров похвастался новой картиной от художника из Нижегородской области

Певец Филипп Киркоров купил картину художника из Дзержинска Ильи Спиченкова

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Филипп Киркоров пополнил свою коллекцию картин работой художника из Дзержинска Ильи Спиченкова. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram*.

«Идеально вписался в Театральную зону», — написал артист.

Работа Спиченкова называется «Король Земли». Купленную картину уже доставили домой Киркорову. Коллекция художественных произведений певца насчитывает 14 картин и 27 арт-объектов.

Ранее жителей Британии напугал «кровавый» портрет короля Карла III. Работу написал художник Джонатан Йео. По его словам, портрет развивался вместе с изменением роли Карла III в общественной жизни людей.

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