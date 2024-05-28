Киркоров похвастался новой картиной от художника из Нижегородской области

Народный артист России Филипп Киркоров пополнил свою коллекцию картин работой художника из Дзержинска Ильи Спиченкова. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram*.
«Идеально вписался в Театральную зону», — написал артист.
Работа Спиченкова называется «Король Земли». Купленную картину уже доставили домой Киркорову. Коллекция художественных произведений певца насчитывает 14 картин и 27 арт-объектов.
Ранее жителей Британии напугал «кровавый» портрет короля Карла III. Работу написал художник Джонатан Йео. По его словам, портрет развивался вместе с изменением роли Карла III в общественной жизни людей.
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