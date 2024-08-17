«Теперь Игнатова». Фигуристка Александра Трусова вышла замуж

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов сыграли свадьбу в Подмосковье

Объявившие о помолвке месяц назад серебряная призерка Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов поженились во Дворце бракосочетания Барвихи. Кадры с торжественной церемонии спортсменка опубликовала в Telegram-канале.

«Теперь Александра Игнатова», — подписала видео фигуристка.

Александре Трусовой сейчас 20 лет. В ее активе, кроме серебряной медали зимних Олимпийских игр в Пекине, бронза чемпионата мира 2021 года и две награды чемпионатов Европы. Макару Игнатову 23 года, он стал серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратным победителем финала Кубка России.

О помолвке пара также сообщила в Telegram. Будущий жених опубликовал фото с прогулки на катере в Санкт-Петербурге с подписью «Она сказала да!».

В конце ноября прошлого года Александра Трусова заявила, что увлеклась стрип-пластикой. В интервью своей коллеге по катку Евгении Медведевой она призналась, что сначала ей было трудно делать первые трюки на высоких каблуках, но после спортсменка вошла во вкус.

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