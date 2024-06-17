«Она сказала „да“!» 19-летняя Александра Трусова выходит замуж

Фигуристка Трусова приняла предложение руки и сердца от фигуриста Игнатова

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фигурист Макар Игнатов сделал предложение руки и сердца серебряной призерше Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. Об этом спортсмен написал в своем Telegram-канале, прикрепив фото с возлюбленной и кольцом.

«Она сказала „да“!» — поделился Игнатов.

Трусовой 19 лет, на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, серебро и бронза чемпионатов Европы и второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине. Игнатову 23 года, он стал серебряным призером чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратным победителем финала Кубка России.

Ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. По словам спортсменки, они расстались по его инициативе.

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