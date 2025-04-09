Тело Паши Техника доставили в Москву

Shot: самолет с телом Паши Техника приземлился в Москве в ночь на 9 апреля

Московские суды общей юрисдикции
Фото: Московские суды общей юрисдикции/Telegram

Тело российского рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, доставили в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, борт с телом артиста прибыл в столицу в ночь на среду, 9 апреля. После приземления Техника отправили в морг.

Точное место похорон рэпера позднее сообщит его концертный директор Марк Яровный.

Он ранее отмечал, что церемония прощания с рэпером  состоится в открытом формате, каждый поклонник сможет проститься со знаменитостью.

Паша Техник умер в больнице в Таиланде, куда попал после отравления запрещенными веществами. Местные врачи боролись за жизнь рэпера до последнего, ввели его в состояние искусственной комы для стабилизации состояния, однако все усилия оказались тщетными.

Официальной причиной смерти Техника назвали легочную инфекцию.

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