Тело Паши Техника доставили в Москву

Shot: самолет с телом Паши Техника приземлился в Москве в ночь на 9 апреля

Тело российского рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, доставили в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, борт с телом артиста прибыл в столицу в ночь на среду, 9 апреля. После приземления Техника отправили в морг.

Точное место похорон рэпера позднее сообщит его концертный директор Марк Яровный.

Он ранее отмечал, что церемония прощания с рэпером состоится в открытом формате, каждый поклонник сможет проститься со знаменитостью.

Паша Техник умер в больнице в Таиланде, куда попал после отравления запрещенными веществами. Местные врачи боролись за жизнь рэпера до последнего, ввели его в состояние искусственной комы для стабилизации состояния, однако все усилия оказались тщетными.

Официальной причиной смерти Техника назвали легочную инфекцию.