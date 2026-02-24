«Тело ощущается на 80 лет». Полина Гагарина пожаловалась на самочувствие

Певица Полина Гагарина пожаловалась, что ощущает свое тело на 80 лет

Певица Полина Гагарина пожаловалась на собственное тело. Артистка рассказала о своем самочувствии в социальной сети Instagram*.

Поклонники давно заподозрили исполнительницу в непринятии себя и своей внешности. Теперь Гагарина заявила, что ее самочувствие оставляет желать лучшего. Недавно она вернулась из отпуска и отметила, что уже успела устать.

«Из новостей: без выходных; зима задолбала; отпуска будто никогда и не было; тело ощущается на 80 лет. Спасибо за внимание», — написала артистка.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Гагарина накопила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 10 миллионов рублей.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.