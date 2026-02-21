Полина Гагарина задолжала налоговой службе миллионы

Певица Полина Гагарина накопила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По угрозой оказались ее счета в трех компаниях — «Полина Гагарина», «Гагараэвент» и «Джейси-Гагараком» — могут заблокировать. В 2024 году они принесли певице 450 миллионов рублей дохода.

Фирмы работают по упрощенной системе налогообложения, их оформили через несколько юридических лиц. Это позволило заплатить в 2024 году всего 15 миллионов.

ИП Гагарина и два ООО — «Полина Гагарина» и «Гагараэвент» — разделены, но формально занимаются схожей деятельностью — исполнительским искусством. Что может вызвать вопросы и подозрения со стороны контролирующих органов.

