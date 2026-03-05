Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы .

Суд признал Лазареву* виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Рассмотрение дела прошло без ее участия, так как она находится в розыске.

Следствие установило, что после признания иностранным агентом телеведущую дважды за год штрафовали за нарушения. Несмотря на это, она продолжила публиковать материалы в интернете без обязательной маркировки.

Ранее Лазареву* заочно осудили по делу о публичном оправдании терроризма в сети. Тогда ей назначили шесть лет шесть месяцев лишения свободы и запретили в течение четырех лет заниматься размещением информации в Сети. С учетом предыдущего приговора суд определил окончательное наказание — семь лет лишения свободы в колонии общего режима и четырехлетний запрет на работу с каналами в интернете.

*Признана в России иностранным агентом.