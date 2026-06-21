Телеведущий Джереми Кларксон вернулся к работе после ремиссии рака простаты

Последнее медицинское обследование британского телеведущего Джереми Кларксона не выявило признаков рака предстательной железы, врачи объявили ему о ремиссии. Об этом сам бывший ведущий программы TopGear заявил в комментарии The Sunday Times .

Он подчеркнул, что теперь ощущает себя самым счастливым человеком в мире.

«Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, попасть в поджелудочную железу и вообще куда угодно», — заявил Кларксон.

Телеведущий пояснил, что о диагнозе узнал на ранней стадии только потому, что сдал анализы в рамках регулярного обследования. Кларксон призвал всех мужчин не игнорировать тестирование, чтобы не пополнять ежегодную статистику из 12 тысяч человек, которые умирают в Великобритании от рака предстательной железы.

«Это не неудобно, это не унизительно. И в этом нет ничего сложного. Я так и сделал, именно поэтому сижу здесь и разговариваю с вами спустя 11 месяцев», — подчеркнул телеведущий.

Он добавил, что теперь ему придется регулярно сдавать анализы крови, чтобы следить за здоровьем, потому что риск рецидива составляет 40%. Телеведущий уже приступил к съемкам шестого сезона шоу «Ферма Кларксона», и на этот раз ему приходится работать не на больничной койке.

Публично о своем диагнозе Джереми Кларксон заявил во время финальной записи пятого сезона шоу. Он подчеркнул, что уже несколько месяцев проходит терапию, которая пошла не совсем так, как ожидали медики. Телеведущий подчеркнул, что прощается на всякий случай окончательно, но если лечение даст положительный эффект, его снова увидят в шестом сезоне.