Экс-ведущему Top Gear Джереми Кларксону диагностировали рак

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон заявил, что заболел раком. Об этом он рассказал в программе Clarkson’s Farm, его процитировал Sky News .

Еще он признался, что некоторые этапы терапии пошли не по плану.

«Если это окажется успешным, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока», — сказал Кларксон.

По словам ведущего, диагноз поставили еще в мае. Других деталей о болезни он не уточнил. Кларксон охарактеризовал свою форму рака как «агрессивную», но при этом подчеркнул, что болезнь удалось выявить на начальном этапе.

Наибольшую известность Кларксон получил как ведущий программ BBC Top Gear и The Grand Tour. Еще он ведет шоу Who Wants To Be A Millionaire?

Ранее бывший королевский дворецкий Пол Баррел рассказал, что Елизавете II диагностировали рак летом 2021 года. Когда королева узнала о диагнозе, то заставила приближенных поклясться в сохранении тайны.