Телеведущего Николаева выписали из больницы после перелома ноги

Телеведущий Юрий Николаев подтвердил 360.ru, что его выписали из больницы. Сейчас артист находится дома.

«Да, я дома. <… > Выписали позавчера», — рассказал он.

Врачи прописали телеведущему лекарства, чтобы быстрее восстановиться после перелома ноги.

«Они выписали таблетки, что-то еще. Пью потихонечку», — отметил Николаев.

Он добавил, что травмированная нога его до сих пор беспокоит.

«Болит, конечно, все. Нога болит», — подчеркнул артист.

Ранее звезду телесериала «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию. У 89-летнего актера были обморочные состояния и расстройства кровообращения головного мозга. Также врачи диагностировали у него проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков. В реанимации состояние Ливанова стабилизировалось, и артиста вернули в обычную палату.