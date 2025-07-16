Телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали в Москве

Известного телеведущего Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника, в ночь на среду 74-летнему автору телепрограммы на советском телевидении «До и после полуночи» стало плохо. Молчанов пожаловался на сильную рвоту.

Врачи предположили, что причиной состояния стало желудочно-кишечное кровотечение.

В 2021 году телеведущему из-за онкологии пересадили печень, в 2022-м он перенес инфаркт. Недавно Молчанов вернулся из Израиля, где три недели находился в бомбоубежище.

Молчанов с 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Дважды телеведущий становился обладателем премии ТЭФИ.