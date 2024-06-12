Телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное фото

Телеведущая Екатерина Андреева снялась в черном топе и белой рубашке

Фото: РИА «Новости»

Телеведущая Екатерина Андреева показала поклонникам пикантные снимки с отдыха. Фотографии звезда опубликовала в Instagram*.

Знаменитость надела мини-шорты, светлую шляпу с серебристой лентой, квадратные очки с бордовым отливом, черный топ и белую, полупрозрачную рубашку. Кроме того, ведущая встала в загадочную позу: голову повернула на бок, придержала рукой головной убор и серьезно устремилась вдаль.

Ранее Андреева рассказала, почему выглядит молодо в свои 58 лет. Знаменитость показала на камеру, как делает омолаживающую процедуру в салоне. В лицо звезды вставили иголки, из-за чего та назвала себя «дикобразиком». Она объяснила фанатам, что процесс безболезненный.

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