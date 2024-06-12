Телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное фото

Знаменитость надела мини-шорты, светлую шляпу с серебристой лентой, квадратные очки с бордовым отливом, черный топ и белую, полупрозрачную рубашку. Кроме того, ведущая встала в загадочную позу: голову повернула на бок, придержала рукой головной убор и серьезно устремилась вдаль.

Ранее Андреева рассказала, почему выглядит молодо в свои 58 лет. Знаменитость показала на камеру, как делает омолаживающую процедуру в салоне. В лицо звезды вставили иголки, из-за чего та назвала себя «дикобразиком». Она объяснила фанатам, что процесс безболезненный.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена