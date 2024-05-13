Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 15:20 Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости Телеведущая Андреева назвала иглоукалывание главным секретом своей красоты РИА «Новости»

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Телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей вечной молодости. Она опубликовала в соцсетях видео с лицом, утыканным иголками.

На кадрах ведущая лежит на кушетке и снимает себя на камеру. При этом лицо и шея 62-летней звезды сплошь покрыты торчащими иглами.

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«Дикобразики среди нас», — прокомментировала свой вид Андреева.

При этом звезда поспешила уверить фанатов, что не испытывает дискомфорт от процедуры.

«Вы спрашиваете: „это больно?“ Нет, это приятно», — заявила она.

Также ведущая программы «Время» опубликовала фотографии, которые сделала во время отпуска в Арктике. Она позировала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Звезда снялась почти без макияжа и без ретуши.

Хирург Мадина Байрамукова предположила, что телеведущей удается сохранять молодость благодаря инъекциям. Она перечислила серию методик, которые испытала Андреева.