Телесваха Роза Сябитова объяснила, почему Алсу подала на развод
Телеведущая Сябитова: Алсу подала на развод, потому что закончилось терпение
Певица Алсу могла подать на развод с мужем Яном Абрамовым, потому что закончилось «женское терпение». Такое мнение выразила российская сваха, телеведущая Роза Сябитова в беседе с сайтом mk.ru.
«Могу только посочувствовать. Хотя я все-таки сторонница того, чтобы браки не распадались. Особенно в тех случаях, когда люди так много времени прожили вместе», — сказала она.
По мнению телеведущей, любой брак держится до тех пор, пока у женщины не закончится терпение. Семья существует, если у супруги есть аргументы объяснять поведение мужа. Сябитова отметила, что в 80% случаев на развод подают именно женщины.
Ранее поклонники удивились очень счастливому виду Алсу после новостей о разводе. Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна показала фото в Instagram*, где певица с подругой позировали в парке. На снимке обе женщины в хорошем настроении.
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