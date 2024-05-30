Телесваха Роза Сябитова объяснила, почему Алсу подала на развод

Певица Алсу могла подать на развод с мужем Яном Абрамовым, потому что закончилось «женское терпение». Такое мнение выразила российская сваха, телеведущая Роза Сябитова в беседе с сайтом mk.ru .

«Могу только посочувствовать. Хотя я все-таки сторонница того, чтобы браки не распадались. Особенно в тех случаях, когда люди так много времени прожили вместе», — сказала она.

По мнению телеведущей, любой брак держится до тех пор, пока у женщины не закончится терпение. Семья существует, если у супруги есть аргументы объяснять поведение мужа. Сябитова отметила, что в 80% случаев на развод подают именно женщины.

Ранее поклонники удивились очень счастливому виду Алсу после новостей о разводе. Жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна показала фото в Instagram*, где певица с подругой позировали в парке. На снимке обе женщины в хорошем настроении.

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