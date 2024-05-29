Алсу поразила поклонников слишком счастливым видом после развода

Появились первые фото певицы Алсу после новости о разводе с супругом Абрамовым

Photoagency Interpress
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Певица Алсу выглядит счастливой после развода с супругом Яном Абрамовым. Соответствующие фотографии разместила жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна в своем Instagram*.

Певица с подругой позировали во время прогулки в парке. Алсу была одета в серый костюм и такого же цвета кеды. Мартиросян предпочла для фотосессии длинное платье бежевого цвета. Обе женщины выглядят на кадрах веселыми. Поклонники в комментариях под постом обратили внимание на отличное настроение артистки.

«Алсу слишком счастлива для развода», «Пусть вам в жизни встретится заботливый и любящий мужчина», «Вы достойны большего», — написали поклонники.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым 24 мая. Певица прожила с предпринимателем в браке 18 лет. Супруги воспитывают троих общих детей.

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