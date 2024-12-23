Telegram впервые с введения монетизации стал прибыльным

Дуров: Telegram стал приносить прибыль впервые за три года со старта монетизации

Telegram впервые за три года после введения монетизации начал приносить прибыль. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«За последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около двух миллиардов долларов. Значительная их часть была выплачена этой осенью благодаря выгодным ценам на облигации», — уточнил он.

По его словам, инновационные решения руководства мессенджера в сфере монетизации показали, что социальные медиаплатформы способны прийти к финансовой устойчивости, сохраняя независимость и уважая права своих пользователей.

Дуров отметил, что в уходящем году число подписчиков Telegram Premium увеличилось в три раза и превысило 12 миллионов.

В начале декабря бизнесмен впервые дал показания по существу в парижском суде в рамках расследования причастности мессенджера к преступлениям.