Телефонные мошенники обманули Лолиту и обозвали дурой

Известная певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных аферистов. Об этом она сообщила в Telegram-канале .

«Еду к зубному врачу. На трубку, которая не по работе, звонок. Написано: транспортная компания. У меня доставка микрофонов должна быть, думаю, круто», — начала артистка.

Милявская договорилась с «доставщиком», чтобы заказ оставили храниться в подъезде дома. Но аферисты попросили ее назвать код из СМС, не сказав, зачем это нужно.

«И я тут же, не глядя код, [назвала]. Слышу фразу: „Вы, Милявская, дура“», — продолжила она.

После этого на смартфоне Милявской появилось уведомление о входе на «Госуслуги». Но рядом с ней в тот момент оказались «толковые люди», которые оперативно поменяли пароли. После певица поехала в ближайший МФЦ и установила запреты на получение кредитов и совершение сделок с имуществом.

