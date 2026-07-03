Певица Тейлор Свифт вышла замуж за игрока Национальной футбольной лиги Трэвиса Келси. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

Празднование состоится в пятницу на Мэдисон-Сквер-Гарден, туда получили приглашения более тысячи человек. По слухам, небольшая частная церемония прошла до этого и в штате Теннесси, где Свифт жила до 14 лет.

Обоим новобрачным по 36 лет. Объявление об их помолвке быстро вошло в топ-10 самых популярных публикаций в Instagram*.

В 2024 году Свифт стала богатейшей женщиной-музыкантом в мире. Ее состояние оценивалось в 1,6 миллиарда долларов. Такому успеху способствовал в том числе The Eras Tour.

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